Ekranların usta isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisine dahil olan Zuhal Olcay’ın dizide Berrin isimli bir karaktere hayat verdiği öğrenildi. Bu karakteriyle bir hayli merak edilmeye başlanan Zuhal Olcay hakkında bilinmeyenler ise, bir bir ortaya çıkmaya başladı! Peki, Gecenin Ucunda dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşındadır, nerelidir? Zuhal Olcay hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…