Gecenin Ucunda Dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay Kimdir? Zuhal Olcay Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Ekranların usta isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisine dahil olan Zuhal Olcay’ın dizide Berrin isimli bir karaktere hayat verdiği öğrenildi. Bu karakteriyle bir hayli merak edilmeye başlanan Zuhal Olcay hakkında bilinmeyenler ise haberimizde...
Ekranların usta isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisine dahil olan Zuhal Olcay’ın dizide Berrin isimli bir karaktere hayat verdiği öğrenildi. Bu karakteriyle bir hayli merak edilmeye başlanan Zuhal Olcay hakkında bilinmeyenler ise, bir bir ortaya çıkmaya başladı! Peki, Gecenin Ucunda dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşındadır, nerelidir? Zuhal Olcay hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
16 Eyl 2022 - 01:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.