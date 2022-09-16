Gecenin Ucunda Dizisinin Konusu ve Karakterleri Açıklandı! Gecenin Ucunda Dizisi Uyarlama Mı? Nereden Uyarlandı, Ne Zaman Yayınlanacak?

İlk fragmanı ile sosyal medyayı olduğu kadar, televizyon izleyicisini de etkisi altına almış olan Gecenin Ucunda dizisi, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Çekim mekanlarından oyuncu kadrosuna kadar her bir detayı ile merak uyandıran Gecenin Ucunda dizisi hakkında en çok merak edilen ise, dizinin bir uyarlama olup olmadığı oldu! Peki, Gecenin Ucunda dizisinin konusu ve karakterleri ne? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi nereden uyarlandı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

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