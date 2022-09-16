Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi…
Ekranların güzel isimlerinden biri olan Melisa Döngel’den hiç beklenmedik bir hareket geldi. Geçtiğimiz günlerde adının bir kavgaya karıştığı iddia edilen Melisa Döngel, bu konuya ilişkin verdiği yanıt ile herkesi şaşırtmıştı. Bu kez Melisa Döngel’in kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! İşte Melisa Döngel ile ilgili son detaylar...
Ekranların güzel isimlerinden biri olan Melisa Döngel’den hiç beklenmedik bir hareket geldi. Geçtiğimiz günlerde adının bir kavgaya karıştığı iddia edilen Melisa Döngel, bu konuya ilişkin verdiği yanıt ile herkesi şaşırtmıştı. Bu kez Melisa Döngel’in kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! Peki, Melisa Döngel neden kavga etti? Melisa Döngel’in kavga ettiği kadın kim? Melisa Döngel kavga videosu? İşte Melisa Döngel’in kavgasına ilişkin tüm detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.