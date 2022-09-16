Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi…

Ekranların güzel isimlerinden biri olan Melisa Döngel’den hiç beklenmedik bir hareket geldi. Geçtiğimiz günlerde adının bir kavgaya karıştığı iddia edilen Melisa Döngel, bu konuya ilişkin verdiği yanıt ile herkesi şaşırtmıştı. Bu kez Melisa Döngel’in kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! Peki, Melisa Döngel neden kavga etti? Melisa Döngel’in kavga ettiği kadın kim? Melisa Döngel kavga videosu? İşte Melisa Döngel’in kavgasına ilişkin tüm detaylar…

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