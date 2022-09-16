Hangi Burç 3 Kuruşluk İnsanlara 5 Kuruşluk Değer Verir? İşte Yanlış İnsanlarla Arkadaşlık Yapan Burçlar…

İnsanın insana değer vermesi, kuşkusuz ideal dünya düzeninin temel prensiplerinden biri oluyor. Ancak bazı insanlar var ki, sahip oldukları karakteristik özellikleri nedeniyle gördüğü değeri asla hak etmiyor. Bu insanlara dahi değer verecek burçların olduğunu söylemek ise, pek de yanlış olmuyor. Evet, bazı burçlar hususi değer vermeyi hak etmeyecek insanları pamuklara sarıp sarmalamak için adeta hazırda bekleyecek kadar yüce gönüllü oluyor! Peki, hangi burç 3 kuruşluk insanlara 5 kuruşluk değer verir? İşte yanlış insanlarla arkadaşlık yapan burçlar…

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