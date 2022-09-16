Üç Kız Kardeş Dizisinden Bomba Veda! Türkan, Dönüş ve Derya Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Bu Veda Çok Konuşulacak… “Güle Güle!”
Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezonun ortasından reyting yarışına dahil ettiği Üç Kız Kardeş dizisi, bu salı itibariyle ikinci sezonuna başladı. İkinci sezonunun ilk bölümüyle de Kanal D ekranlarını yanıltmayan Üç Kız Kardeş dizisi, reytinglerin zirvesine oturdu. Ancak, Üç Kız Kardeş dizisinden kilit bir ismin ayrılacağı iddiası oldukça ses getirdi. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezonun ortasından reyting yarışına dahil ettiği Üç Kız Kardeş dizisi, bu salı itibariyle ikinci sezonuna başladı. İkinci sezonunun ilk bölümüyle de Kanal D ekranlarını yanıltmayan Üç Kız Kardeş dizisi, reytinglerin zirvesine oturdu. Ancak, Üç Kız Kardeş dizisinden kilit bir ismin ayrılacağı iddiası, herkesi şimdiden üzmeye başladı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi reyting sonuçları nasıl? Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılacak olan isim kim? Üç Kız Kardeş dizisinden İclal Aydın çıkıyor mu? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.