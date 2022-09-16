Demet Özdemir’in Sevişme Sahneleri Alev Alev! “Oğuzhan Koç Şimdi Seni Kapının Önüne Koyacak!” Kabul Edilir Gibi Değiş…

Bir süre önce oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile hayatını birleştirmiş olan oyuncu Demet Özdemir’in yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda, Disney Plus isimli dijital yayın platformundan 13 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı. İlk iki bölümü ile seyirci karşısına çıkan Dünyayla Benim Aramda dizisinin en çok konuşulan yanı ise, Demet Özdemir’in partneri Buğra Gülsoy ile çektiği sevişme sahneleri oldu. O sahneleri değerlendiren sosyal medya kullanıcıları yorum yapmaktan kaçınmadı! Peki, Dünyayla Benim Aramda dizisi ne zaman yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda dizisi kaç bölüm? Dünyayla Benim Aramda dizisi sevişme sahneleri? İşte, detaylar…

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