Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle…
Yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran ve hala pek çok karakteriyle hafızalardaki yerini kuran Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı ‘Kopil Ali’ karakteriyle hatırlanan ünlü oyuncu Serhan Arslan, dün evlendi. Evlilik haberini sosyal medya hesabından veren Serhan Arslan’ın eşi herkesi şaşırtırken; ikilinin nikahından gelen ilk fotoğraflar da bir hayli beğenildi. İşte detaylar...
Yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran ve hala pek çok karakteriyle hafızalardaki yerini kuran Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı ‘Kopil Ali’ karakteriyle hatırlanan ünlü oyuncu Serhan Arslan, dün evlendi. Evlilik haberini sosyal medya hesabından veren Serhan Arslan’ın eşi herkesi şaşırtırken; ikilinin nikahından gelen ilk fotoğraflar da bir hayli beğenildi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları o nikah hakkındaki fikirlerini de hemen yazıya döktü! Peki, Serhan Arslan ne zaman, nerede evlendi? Serhan Arslan kiminle evlendi? Serhan Arslan’ın eşi Nazlı Ceren Köksal kimdir, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...
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16 Eyl 2022 - 01:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.