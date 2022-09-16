- 16 Eyl 2022 - 01:33 G: 16 Eyl 2022 - 01:38

Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle…

Yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran ve hala pek çok karakteriyle hafızalardaki yerini kuran Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı ‘Kopil Ali’ karakteriyle hatırlanan ünlü oyuncu Serhan Arslan, dün evlendi. Evlilik haberini sosyal medya hesabından veren Serhan Arslan’ın eşi herkesi şaşırtırken; ikilinin nikahından gelen ilk fotoğraflar da bir hayli beğenildi. İşte detaylar...

Yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran ve hala pek çok karakteriyle hafızalardaki yerini kuran Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı ‘Kopil Ali’ karakteriyle hatırlanan ünlü oyuncu Serhan Arslan, dün evlendi. Evlilik haberini sosyal medya hesabından veren Serhan Arslan’ın eşi herkesi şaşırtırken; ikilinin nikahından gelen ilk fotoğraflar da bir hayli beğenildi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları o nikah hakkındaki fikirlerini de hemen yazıya döktü! Peki, Serhan Arslan ne zaman, nerede evlendi? Serhan Arslan kiminle evlendi? Serhan Arslan’ın eşi Nazlı Ceren Köksal kimdir, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...

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16 Eyl 2022 - 01:33 - Magazin

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Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle… mask
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