Şeyma Subaşı Kamerayı Unuttu; Meedo’yla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Utanma Kalmamış Sende!” Önce Dudaklarına Yapıştı Sonra…

Geçtiğimiz aylarda Meedo lakaplı eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Muhammed Al Saloussi ile yeniden barışan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı aşka geldi. Meedo ile özel anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı adeta salladı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Meedo ile Şeyma Subaşı’nın o anlarını yorumsuz bırakmadı! Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşım yaptı? Şeyma Subaşı ile Meedo’nun videosunda ne var? Şeyma Subaşı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…