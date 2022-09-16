Şeyma Subaşı Kamerayı Unuttu; Meedo’yla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Utanma Kalmamış Sende!” Önce Dudaklarına Yapıştı Sonra…
Geçtiğimiz aylarda Meedo lakaplı eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Muhammed Al Saloussi ile yeniden barışan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı aşka geldi. Meedo ile özel anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı adeta salladı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Meedo ile Şeyma Subaşı’nın o anlarını yorumsuz bırakmadı! İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda Meedo lakaplı eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Muhammed Al Saloussi ile yeniden barışan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı aşka geldi. Meedo ile özel anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı adeta salladı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Meedo ile Şeyma Subaşı’nın o anlarını yorumsuz bırakmadı! Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşım yaptı? Şeyma Subaşı ile Meedo’nun videosunda ne var? Şeyma Subaşı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
16 Eyl 2022 - 01:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.