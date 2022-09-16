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16 Eyl 2022 - 01:40

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Yeni Dizisi Sonunda Ortaya Çıktı! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Bomba Patlak Verdi! Meğer…

İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan’ın yeni sezonda herhangi bir yapımda rol alıp almayacağı seyircisi tarafından merak ile bekleniyordu. Gülsim Ali İlhan’ın yeni projesi açıklandı! İşte Gülsim Ali İlhan ve yeni projesi ile ilgili detaylar...