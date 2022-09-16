Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Yeni Dizisi Sonunda Ortaya Çıktı! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Bomba Patlak Verdi! Meğer…
İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan’ın yeni sezonda herhangi bir yapımda rol alıp almayacağı seyircisi tarafından merak ile bekleniyordu. Gülsim Ali İlhan’ın yeni projesi açıklandı! İşte Gülsim Ali İlhan ve yeni projesi ile ilgili detaylar...
İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan’ın yeni sezonda herhangi bir yapımda rol alıp almayacağı seyircisi tarafından merak ile bekleniyordu. Gülsim Ali İlhan’ın yeni projesi açıklandı! Peki, Gülsim Ali İlhan’ın yeni projesi ne? Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi hangisi? Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dizisine geri dönecek mi? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.