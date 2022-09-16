Hülya Koçyiğit’ten Bomba Tarık Akan Açıklaması! “Adam Olmaz!” Yeşilçam’da İşler Karıştı; Sosyal Medya Ayaklandı! Meğer…
Karizması ve oyunculuk performansı ile Yeşilçam’ın efsanevi isimlerinden biri olan Tarık Akan’ın ölümünün 6. yılı geldi çattı. Katıldığı bir programda Tarık Akan’ın bilinmeyen yönlerinden bahseden meslektaşı ve yakın mesai arkadaşı olduğu bilinen Hülya Koçyiğit, usta oyuncu ile ilgili ilk kez duyulan anıları anlatarak herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Karizması ve oyunculuk performansı ile Yeşilçam’ın efsanevi isimlerinden biri olan Tarık Akan’ın ölümünün 6. yılı geldi çattı. Katıldığı bir programda Tarık Akan’ın bilinmeyen yönlerinden bahseden meslektaşı ve yakın mesai arkadaşı olduğu bilinen Hülya Koçyiğit, usta oyuncu ile ilgili ilk kez duyulan anıları anlatarak herkesi şaşırttı! Peki, Tarık Akan ne zaman, nerede, neden öldü? Tarık Akan kaç yılında öldü? Tarık Akan hakkında Hülya Koçyiğit ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Eyl 2022 - 01:43 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.