Hülya Koçyiğit’ten Bomba Tarık Akan Açıklaması! “Adam Olmaz!” Yeşilçam’da İşler Karıştı; Sosyal Medya Ayaklandı! Meğer…

Karizması ve oyunculuk performansı ile Yeşilçam’ın efsanevi isimlerinden biri olan Tarık Akan’ın ölümünün 6. yılı geldi çattı. Katıldığı bir programda Tarık Akan’ın bilinmeyen yönlerinden bahseden meslektaşı ve yakın mesai arkadaşı olduğu bilinen Hülya Koçyiğit, usta oyuncu ile ilgili ilk kez duyulan anıları anlatarak herkesi şaşırttı! Peki, Tarık Akan ne zaman, nerede, neden öldü? Tarık Akan kaç yılında öldü? Tarık Akan hakkında Hülya Koçyiğit ne dedi? İşte, detaylar…

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