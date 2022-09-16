- 16 Eyl 2022 - 01:49 G: 16 Eyl 2022 - 01:54

Mehmet Dinçerler’in Tüm Rezillikleri Ortaya Çıktı! “Hadise Verilmiş Sadakan Varmış!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

Sadece dört aydır evli olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanacaklarını doğrulayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamalar arka arkaya geldi. Hadise’den sonra açıklama yapan Mehmet Dinçerler, söyledikleriyle herkesi şaşırtmayı başarmışken; ünlü ismin geçmişte attığı tweetlerin ortaya çıkması şaşkınlığı daha da artırdı. İşte detaylar...

Sadece dört aydır evli olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanacaklarını doğrulayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamalar arka arkaya geldi. Hadise’den sonra açıklama yapan Mehmet Dinçerler, söyledikleriyle herkesi şaşırtmayı başarmışken; ünlü ismin geçmişte attığı tweetlerin ortaya çıkması şaşkınlığı daha da artırdı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanma iddialarına nasıl yanıt verdi? Mehmet Dinçerler’in attığı tweetler neler? İşte, detaylar…

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16 Eyl 2022 - 01:49 - Magazin

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