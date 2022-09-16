Mehmet Dinçerler’in Tüm Rezillikleri Ortaya Çıktı! “Hadise Verilmiş Sadakan Varmış!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Sadece dört aydır evli olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanacaklarını doğrulayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamalar arka arkaya geldi. Hadise’den sonra açıklama yapan Mehmet Dinçerler, söyledikleriyle herkesi şaşırtmayı başarmışken; ünlü ismin geçmişte attığı tweetlerin ortaya çıkması şaşkınlığı daha da artırdı. İşte detaylar...
Sadece dört aydır evli olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanacaklarını doğrulayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamalar arka arkaya geldi. Hadise’den sonra açıklama yapan Mehmet Dinçerler, söyledikleriyle herkesi şaşırtmayı başarmışken; ünlü ismin geçmişte attığı tweetlerin ortaya çıkması şaşkınlığı daha da artırdı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanma iddialarına nasıl yanıt verdi? Mehmet Dinçerler’in attığı tweetler neler? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.