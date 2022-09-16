- 16 Eyl 2022 - 01:53 G: 16 Eyl 2022 - 01:57

Arka Sokaklar Dizisine Mesut Çıktığı Gibi Geri Geldi! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme Ağlamıştı; Sonunda Karar Açıklandı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisi, sete girmeye başladı. İlk kez Şevket Çoruh olmadan sete giren Arka Sokaklar dizisinden ünlü oyuncuyla ilgili ilginç bir karar çıktı. Mesut ile ilgili kararını veren Arka Sokaklar dizisi, Şevket Çoruh’u geri döndürebilmek için beklenmedik bir hamle yaptı! İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisi, sete girmeye başladı. İlk kez Şevket Çoruh olmadan sete giren Arka Sokaklar dizisinden ünlü oyuncuyla ilgili ilginç bir karar çıktı. Mesut ile ilgili kararını veren Arka Sokaklar dizisi, Şevket Çoruh’u geri döndürebilmek için beklenmedik bir hamle yaptı! Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokalar dizisinden ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine veda etti mi? Mesut Komiser öldü mü? İşte, detaylar…Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Eyl 2022 - 01:53 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Dinçerler’in Tüm Rezillikleri Ortaya Çıktı! “Hadise Verilmiş Sadakan Varmış!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Mehmet Dinçerler’in Tüm Rezillikleri Ortaya Çıktı! “Hadise Verilmiş Sadakan Varmış!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Demet Akalın Bu Sefer Çizgiyi Aştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kabul Edilir Gibi Değil! Okullar Açılınca… “Siz Şaka Mısınız!” mask
Demet Akalın Bu Sefer Çizgiyi Aştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kabul Edilir Gibi Değil! Okullar Açılınca… “Siz Şaka Mısınız!”
Hülya Koçyiğit’ten Bomba Tarık Akan Açıklaması! “Adam Olmaz!” Yeşilçam’da İşler Karıştı; Sosyal Medya Ayaklandı! Meğer… mask
Hülya Koçyiğit’ten Bomba Tarık Akan Açıklaması! “Adam Olmaz!” Yeşilçam’da İşler Karıştı; Sosyal Medya Ayaklandı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Yeni Dizisi Sonunda Ortaya Çıktı! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Bomba Patlak Verdi! Meğer… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Yeni Dizisi Sonunda Ortaya Çıktı! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Bomba Patlak Verdi! Meğer…
Şeyma Subaşı Kamerayı Unuttu; Meedo’yla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Utanma Kalmamış Sende!” Önce Dudaklarına Yapıştı Sonra… mask
Şeyma Subaşı Kamerayı Unuttu; Meedo’yla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Utanma Kalmamış Sende!” Önce Dudaklarına Yapıştı Sonra…
Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle… mask
Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle…
Demet Özdemir’in Sevişme Sahneleri Alev Alev! “Oğuzhan Koç Şimdi Seni Kapının Önüne Koyacak!” Kabul Edilir Gibi Değiş… mask
Demet Özdemir’in Sevişme Sahneleri Alev Alev! “Oğuzhan Koç Şimdi Seni Kapının Önüne Koyacak!” Kabul Edilir Gibi Değiş…
Seren Serengil’den Bomba Hadise Açıklama! Meğer Mehmet Dinçerler’in Fantezileri Varmış… Boşana Davası Açılınca Kirli Çamaşırları Ortaya Döküldü! mask
Seren Serengil’den Bomba Hadise Açıklama! Meğer Mehmet Dinçerler’in Fantezileri Varmış… Boşana Davası Açılınca Kirli Çamaşırları Ortaya Döküldü!
Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi… mask
Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi…
Gecenin Ucunda Dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay Kimdir? Zuhal Olcay Kaç Yaşındadır, Nerelidir?   mask
Gecenin Ucunda Dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay Kimdir? Zuhal Olcay Kaç Yaşındadır, Nerelidir?  
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Dinçerler’in Tüm Rezillikleri Ortaya Çıktı! “Hadise Verilmiş Sadakan Varmış!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Mehmet Dinçerler’in Tüm Rezillikleri Ortaya Çıktı! “Hadise Verilmiş Sadakan Varmış!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Demet Akalın Bu Sefer Çizgiyi Aştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kabul Edilir Gibi Değil! Okullar Açılınca… “Siz Şaka Mısınız!” mask
Demet Akalın Bu Sefer Çizgiyi Aştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kabul Edilir Gibi Değil! Okullar Açılınca… “Siz Şaka Mısınız!”
Hülya Koçyiğit’ten Bomba Tarık Akan Açıklaması! “Adam Olmaz!” Yeşilçam’da İşler Karıştı; Sosyal Medya Ayaklandı! Meğer… mask
Hülya Koçyiğit’ten Bomba Tarık Akan Açıklaması! “Adam Olmaz!” Yeşilçam’da İşler Karıştı; Sosyal Medya Ayaklandı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Yeni Dizisi Sonunda Ortaya Çıktı! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Bomba Patlak Verdi! Meğer… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Yeni Dizisi Sonunda Ortaya Çıktı! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Bomba Patlak Verdi! Meğer…
Şeyma Subaşı Kamerayı Unuttu; Meedo’yla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Utanma Kalmamış Sende!” Önce Dudaklarına Yapıştı Sonra… mask
Şeyma Subaşı Kamerayı Unuttu; Meedo’yla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Utanma Kalmamış Sende!” Önce Dudaklarına Yapıştı Sonra…
Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle… mask
Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Serhan Arslan’dan Gelen Haber Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! O İsimle…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL