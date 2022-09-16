Arka Sokaklar Dizisine Mesut Çıktığı Gibi Geri Geldi! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme Ağlamıştı; Sonunda Karar Açıklandı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisi, sete girmeye başladı. İlk kez Şevket Çoruh olmadan sete giren Arka Sokaklar dizisinden ünlü oyuncuyla ilgili ilginç bir karar çıktı. Mesut ile ilgili kararını veren Arka Sokaklar dizisi, Şevket Çoruh’u geri döndürebilmek için beklenmedik bir hamle yaptı! İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisi, sete girmeye başladı. İlk kez Şevket Çoruh olmadan sete giren Arka Sokaklar dizisinden ünlü oyuncuyla ilgili ilginç bir karar çıktı. Mesut ile ilgili kararını veren Arka Sokaklar dizisi, Şevket Çoruh’u geri döndürebilmek için beklenmedik bir hamle yaptı! Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokalar dizisinden ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine veda etti mi? Mesut Komiser öldü mü? İşte, detaylar…Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
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16 Eyl 2022 - 01:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.