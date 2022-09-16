Arka Sokaklar Dizisine Mesut Çıktığı Gibi Geri Geldi! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme Ağlamıştı; Sonunda Karar Açıklandı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisi, sete girmeye başladı. İlk kez Şevket Çoruh olmadan sete giren Arka Sokaklar dizisinden ünlü oyuncuyla ilgili ilginç bir karar çıktı. Mesut ile ilgili kararını veren Arka Sokaklar dizisi, Şevket Çoruh’u geri döndürebilmek için beklenmedik bir hamle yaptı! Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokalar dizisinden ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine veda etti mi? Mesut Komiser öldü mü? İşte, detaylar…Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

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