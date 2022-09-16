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16 Eyl 2022 - 09:56

Masterchef Fatma Nur Hakkında Bomba Gerçek! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Şefler Duyunca Kendilerine Hakim Olamadılar! “Kimse Seni Sevmiyor” Denilince…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur hakkında ortaya çıkan gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı kararını verince; şeflerin kendilerine hakim olamadılar. Dün akşam yayınlanan bölümde “Kimse seni sevmiyor” yorumlarını alan Fatma Nur, şok bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…