- 16 Eyl 2022 - 09:56 G: 16 Eyl 2022 - 10:22

Masterchef Fatma Nur Hakkında Bomba Gerçek! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Şefler Duyunca Kendilerine Hakim Olamadılar! “Kimse Seni Sevmiyor” Denilince…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur hakkında ortaya çıkan gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı kararını verince; şeflerin kendilerine hakim olamadılar. Dün akşam yayınlanan bölümde “Kimse seni sevmiyor” yorumlarını alan Fatma Nur, şok bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Büyük bir keyifle izlenen yarışmada Kırmızı takım ve Mavi takım, Balıkesir’de mücadele ederek şeflere kendilerini kanıtlamışlardı ve gün sonunda oyunu kazanan Maviler olmuştu. Kırmızı takım ise bireysel mücadele vermek zorunda kalmış ve Ayaz en iyi tabağı çıkarmıştı. Yarışmanın son bölümünde Fatma Nur’a ise şok sözler arka arkaya söylenmişti. Peki, Masterchef Fatma Nur hakkında ortaya çıkan gerçekler neler?

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16 Eyl 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

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