- 16 Eyl 2022 - 10:27 G: 16 Eyl 2022 - 11:00

Duy Beni Dizisinden Bahar Karakterinin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Apar Topar Gönderilmişti; Krizler Asıl Şimdi Patlak Verdi! “Yazıklar Olsun!”

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Bahar karakterine hayat veren Ege Kökenli’nin diziden neden ayrıldığı sonunda ortaya çıktı! Apar topar bir veda senaryosu yazılan Ege Kökenli’den sonra asıl kriz patlak verdi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o gerekçe…

 Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Feride Çetin gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle Duy Beni dizisinin son bölümünde yaşananlar ise seyircilerin kalbine saplanmıştı. Ekim ve Kanat’ın lunapark sahnesinden hemen sonra Ege Kökenli’nin hayat verdiği Bahar karakterinin ölüm sahnesi şok etkisi yaratmıştı. Peki, Ege Kökenli Duy Beni dizisinden neden ayrıldı?

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16 Eyl 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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