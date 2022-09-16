Duy Beni Dizisinden Bahar Karakterinin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Apar Topar Gönderilmişti; Krizler Asıl Şimdi Patlak Verdi! “Yazıklar Olsun!”

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Feride Çetin gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle Duy Beni dizisinin son bölümünde yaşananlar ise seyircilerin kalbine saplanmıştı. Ekim ve Kanat’ın lunapark sahnesinden hemen sonra Ege Kökenli’nin hayat verdiği Bahar karakterinin ölüm sahnesi şok etkisi yaratmıştı. Peki, Ege Kökenli Duy Beni dizisinden neden ayrıldı?

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