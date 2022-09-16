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16 Eyl 2022 - 10:54

Şeyma Subaşı “Rezil Rüsva” Görüntülerinden Sonra Acun Harekete Geçti! “Sen Nasıl Annesin!” El Kadar Çocukları İçin Son Dakika Kararı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, dün gece basına sızan görüntüleri rezil rüsva olarak değerlendirilmişti. Toplumun kabul etmeyeceği hareketlerde bulunan Şeyma Subaşı’nın bu halleri Acun Ilıcalı’yı resmen harekete geçirdi! “Sen nasıl bir annesin” yorumlarını alan Subaşı, sosyal medyada linç üzerine linç yedi! Peki, neler oluyor?