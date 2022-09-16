Şeyma Subaşı “Rezil Rüsva” Görüntülerinden Sonra Acun Harekete Geçti! “Sen Nasıl Annesin!” El Kadar Çocukları İçin Son Dakika Kararı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, dün gece basına sızan görüntüleri rezil rüsva olarak değerlendirilmişti. Toplumun kabul etmeyeceği hareketlerde bulunan Şeyma Subaşı’nın bu halleri Acun Ilıcalı’yı resmen harekete geçirdi! “Sen nasıl bir annesin” yorumlarını alan Subaşı, sosyal medyada linç üzerine linç yedi! Peki, neler oluyor?
8 – 9 yıl kadar süren bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, aşklarının sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararından sonra yollarını ayıran Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, başka isimlerle evlilik planlaması yapmaya başlamışlardı. Dün akşam Şeyma Subaşı’nın bulunduğu görüntülerin basına sızması; ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.