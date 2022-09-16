Masterchef Melih'e Acun Medya Azarı! Mehmet Şef Yoruldum Senden! Dedi; Somer Şef Ağzına Geleni Söyledi! Melih Resmen Yerin Dibine Girdi...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’de her bölümde ayrı ayrı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacılar her bölümde daha zor psikolojik şartlarda çalışıyorlar. Hem kendi aralarında yaşadıkları sıkıntılar hem psikolojik yıpranmalarla boğuşan yarışmacılar diğer yandan da şeflere kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. 72. Bölümde şeflerin hedefindeki isim ise Melih oldu. İşte detaylar.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!