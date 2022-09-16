Masterchef Melih'e Acun Medya Azarı! Mehmet Şef Yoruldum Senden! Dedi; Somer Şef Ağzına Geleni Söyledi! Melih Resmen Yerin Dibine Girdi...
TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef’te krizler bitmek bilmiyor. Bu hafta da azarlardan nasibini alan isim Melih oldu. Mehmet Şef “yoruldum senden” derken, Somer Şefte ağzına geleni söyledi. Bu sözler karşısındaysa Melih yerin dibine girdi. İşte merak edilenler…
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’de her bölümde ayrı ayrı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacılar her bölümde daha zor psikolojik şartlarda çalışıyorlar. Hem kendi aralarında yaşadıkları sıkıntılar hem psikolojik yıpranmalarla boğuşan yarışmacılar diğer yandan da şeflere kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. 72. Bölümde şeflerin hedefindeki isim ise Melih oldu. İşte detaylar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.