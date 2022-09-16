Eda Ece’nin İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hop Hoplattı! Göğüs Dekoltesi ve İncecik Beliyle Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar Be!”

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri için çalışmalar başlamıştı. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren ve çok beğenilen Eda Ece’nin sosyal medyada yapmış olduğu dekolteli pozlar ise nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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