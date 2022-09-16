Eda Ece’nin İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hop Hoplattı! Göğüs Dekoltesi ve İncecik Beliyle Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar Be!”
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Eda Ece, iç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hop hop hoplattı. Hem göğüs dekoltesini hem de incecik belini göstererek nefesleri kökten kesen Eda Ece’ye “Yandı buralar be” yorumları yapıldı! İşte Eda Ece’nin çok beğenilen o pozları…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri için çalışmalar başlamıştı. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren ve çok beğenilen Eda Ece’nin sosyal medyada yapmış olduğu dekolteli pozlar ise nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.