- 16 Eyl 2022 - 14:18 G: 16 Eyl 2022 - 14:22

Mehmet Dinçerler'in Dudak Dudağa Pozları Ortaya Çıktı! Hadise Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış! Türkiye'nin Eniştesiydi; Öpüştüğü İsim Şoke Etti!

Kısa sürede hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Mehmet Dinçerler olmuştu. Türkiye’nin eniştesi Mehmet Dinçerlerin öpüştüğü isim herkesi şoke etti. Dudak dudak pozları ortaya çıkan Dinçerler’in tweetleri de son günlerde en çok konuşulan konu olarak biliniyordu. Hadise’nin nasıl bir ateşten kurtulduğuna gelin, daha yakından bakalım.

Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Hadise, güzelliğinin yanı sıra başarılı performanslarıyla da hafızalara kazınan isimlerden birisiydi. Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş adamı Mehmet Dinçerler’e kaptırmış sonrasında da sessiz sedasız dünya evine girmişti. Geçtiğimiz gün boşanacaklarını sosyal medya hesaplarından duyuran çift ile ilgili sosyal medyaya düşen bir fotoğrafsa görenleri gözlerine inandıramadı. Tüm o detayları sizin için derledik. İşte detaylar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Eyl 2022 - 14:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Eda Ece’nin İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hop Hoplattı! Göğüs Dekoltesi ve İncecik Beliyle Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar Be!” mask
Eda Ece’nin İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hop Hoplattı! Göğüs Dekoltesi ve İncecik Beliyle Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar Be!”
Masterchef Melih'e Acun Medya Azarı! Mehmet Şef Yoruldum Senden! Dedi; Somer Şef Ağzına Geleni Söyledi! Melih Resmen Yerin Dibine Girdi... mask
Masterchef Melih'e Acun Medya Azarı! Mehmet Şef Yoruldum Senden! Dedi; Somer Şef Ağzına Geleni Söyledi! Melih Resmen Yerin Dibine Girdi...
Şeyma Subaşı “Rezil Rüsva” Görüntülerinden Sonra Acun Harekete Geçti! “Sen Nasıl Annesin!” El Kadar Çocukları İçin Son Dakika Kararı… mask
Şeyma Subaşı “Rezil Rüsva” Görüntülerinden Sonra Acun Harekete Geçti! “Sen Nasıl Annesin!” El Kadar Çocukları İçin Son Dakika Kararı…
Duy Beni Dizisinden Bahar Karakterinin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Apar Topar Gönderilmişti; Krizler Asıl Şimdi Patlak Verdi! “Yazıklar Olsun!” mask
Duy Beni Dizisinden Bahar Karakterinin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Apar Topar Gönderilmişti; Krizler Asıl Şimdi Patlak Verdi! “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Fatma Nur Hakkında Bomba Gerçek! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Şefler Duyunca Kendilerine Hakim Olamadılar! “Kimse Seni Sevmiyor” Denilince… mask
Masterchef Fatma Nur Hakkında Bomba Gerçek! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Şefler Duyunca Kendilerine Hakim Olamadılar! “Kimse Seni Sevmiyor” Denilince…
Gürhan Altundaşar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gürhan Altundaşar Güldür Güldür Show’a Katıldı! Gürhan Altundaşar Sevenlerini Şoke İçerisinde Bıraktı! mask
Gürhan Altundaşar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gürhan Altundaşar Güldür Güldür Show’a Katıldı! Gürhan Altundaşar Sevenlerini Şoke İçerisinde Bıraktı!
Hadise ve Mehmet Dinçerler’den Kahreden Haber Geldi! Kriz Aşılmadı, Soluklar Mahkemede Alındı! Sadece 4 Ay Evli Kalmışlardı… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler’den Kahreden Haber Geldi! Kriz Aşılmadı, Soluklar Mahkemede Alındı! Sadece 4 Ay Evli Kalmışlardı…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Bomba İtiraf! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; 2 Çocuk Annesiydi Ama Konu Oradan Açılınca… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Bomba İtiraf! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; 2 Çocuk Annesiydi Ama Konu Oradan Açılınca…
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Dudak Uçuklatan Karar! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki, Hande Erçel’in Hüngür Hüngür Ağlamasına Ramak Var! mask
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Dudak Uçuklatan Karar! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki, Hande Erçel’in Hüngür Hüngür Ağlamasına Ramak Var!
Leyla Lydia Tuğutlu Bebek Müjdesini Verdi! Leyla Lydia Tuğutlu Eşi Ceyhun Ergin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Leyla Lydia Tuğutlu Bebek Müjdesini Verdi! Leyla Lydia Tuğutlu Eşi Ceyhun Ergin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Dinçerler'in Dudak Dudağa Pozları Ortaya Çıktı! Hadise Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış! Türkiye'nin Eniştesiydi; Öpüştüğü İsim Şoke Etti! mask
Mehmet Dinçerler'in Dudak Dudağa Pozları Ortaya Çıktı! Hadise Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış! Türkiye'nin Eniştesiydi; Öpüştüğü İsim Şoke Etti!
Eda Ece’nin İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hop Hoplattı! Göğüs Dekoltesi ve İncecik Beliyle Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar Be!” mask
Eda Ece’nin İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hop Hoplattı! Göğüs Dekoltesi ve İncecik Beliyle Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar Be!”
Masterchef Melih'e Acun Medya Azarı! Mehmet Şef Yoruldum Senden! Dedi; Somer Şef Ağzına Geleni Söyledi! Melih Resmen Yerin Dibine Girdi... mask
Masterchef Melih'e Acun Medya Azarı! Mehmet Şef Yoruldum Senden! Dedi; Somer Şef Ağzına Geleni Söyledi! Melih Resmen Yerin Dibine Girdi...
Şeyma Subaşı “Rezil Rüsva” Görüntülerinden Sonra Acun Harekete Geçti! “Sen Nasıl Annesin!” El Kadar Çocukları İçin Son Dakika Kararı… mask
Şeyma Subaşı “Rezil Rüsva” Görüntülerinden Sonra Acun Harekete Geçti! “Sen Nasıl Annesin!” El Kadar Çocukları İçin Son Dakika Kararı…
Duy Beni Dizisinden Bahar Karakterinin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Apar Topar Gönderilmişti; Krizler Asıl Şimdi Patlak Verdi! “Yazıklar Olsun!” mask
Duy Beni Dizisinden Bahar Karakterinin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Apar Topar Gönderilmişti; Krizler Asıl Şimdi Patlak Verdi! “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Fatma Nur Hakkında Bomba Gerçek! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Şefler Duyunca Kendilerine Hakim Olamadılar! “Kimse Seni Sevmiyor” Denilince… mask
Masterchef Fatma Nur Hakkında Bomba Gerçek! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Şefler Duyunca Kendilerine Hakim Olamadılar! “Kimse Seni Sevmiyor” Denilince…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL