Mehmet Dinçerler'in Dudak Dudağa Pozları Ortaya Çıktı! Hadise Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış! Türkiye'nin Eniştesiydi; Öpüştüğü İsim Şoke Etti!
Kısa sürede hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Mehmet Dinçerler olmuştu. Türkiye’nin eniştesi Mehmet Dinçerlerin öpüştüğü isim herkesi şoke etti. Dudak dudak pozları ortaya çıkan Dinçerler’in tweetleri de son günlerde en çok konuşulan konu olarak biliniyordu. Hadise’nin nasıl bir ateşten kurtulduğuna gelin, daha yakından bakalım.
Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Hadise, güzelliğinin yanı sıra başarılı performanslarıyla da hafızalara kazınan isimlerden birisiydi. Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş adamı Mehmet Dinçerler’e kaptırmış sonrasında da sessiz sedasız dünya evine girmişti. Geçtiğimiz gün boşanacaklarını sosyal medya hesaplarından duyuran çift ile ilgili sosyal medyaya düşen bir fotoğrafsa görenleri gözlerine inandıramadı. Tüm o detayları sizin için derledik. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.