Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Eyl 2022 - 14:18

Mehmet Dinçerler'in Dudak Dudağa Pozları Ortaya Çıktı! Hadise Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış! Türkiye'nin Eniştesiydi; Öpüştüğü İsim Şoke Etti!

Kısa sürede hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Mehmet Dinçerler olmuştu. Türkiye’nin eniştesi Mehmet Dinçerlerin öpüştüğü isim herkesi şoke etti. Dudak dudak pozları ortaya çıkan Dinçerler’in tweetleri de son günlerde en çok konuşulan konu olarak biliniyordu. Hadise’nin nasıl bir ateşten kurtulduğuna gelin, daha yakından bakalım.