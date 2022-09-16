Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi Alevlendi! “2 Çocuklu Adamsın! Utanman Yok Mu?” Evli Barklı Olmasına Rağmen Nalan’la… Mideler Ağızlarda!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri krizi yeniden alevlendi. Hem evli hem de çocuklu bir adam olmasına rağmen Nalan’la yakınlaşması seyirciyi çileden çıkarttı, mideleri ağızlara getirdi. “İki çocuklu adamsın! Utanmıyor musun” yorumlarını alan Hayri karakteri, sinirleri zıplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Sedat’ın Alp’in ağzını burnunu kırdıktan sonra hapse girmesi ve Nalan’ın Hayri’yle daha çok yakınlaşması ağızları açık bırakmıştı. Düğünden sadece birkaç gün sonrasını ekranlara getiren Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin Nalan’a sevgilisiymiş gibi yaklaşması dengeleri alt üst etmişti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.