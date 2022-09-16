- 16 Eyl 2022 - 14:36 G: 16 Eyl 2022 - 14:40

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi Alevlendi! “2 Çocuklu Adamsın! Utanman Yok Mu?” Evli Barklı Olmasına Rağmen Nalan’la… Mideler Ağızlarda!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri krizi yeniden alevlendi. Hem evli hem de çocuklu bir adam olmasına rağmen Nalan’la yakınlaşması seyirciyi çileden çıkarttı, mideleri ağızlara getirdi. “İki çocuklu adamsın! Utanmıyor musun” yorumlarını alan Hayri karakteri, sinirleri zıplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Sedat’ın Alp’in ağzını burnunu kırdıktan sonra hapse girmesi ve Nalan’ın Hayri’yle daha çok yakınlaşması ağızları açık bırakmıştı. Düğünden sadece birkaç gün sonrasını ekranlara getiren Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin Nalan’a sevgilisiymiş gibi yaklaşması dengeleri alt üst etmişti! Peki, neler oluyor?

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16 Eyl 2022 - 14:36 Ankara- Yaşam

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