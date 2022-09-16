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16 Eyl 2022 - 14:36

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi Alevlendi! “2 Çocuklu Adamsın! Utanman Yok Mu?” Evli Barklı Olmasına Rağmen Nalan’la… Mideler Ağızlarda!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri krizi yeniden alevlendi. Hem evli hem de çocuklu bir adam olmasına rağmen Nalan’la yakınlaşması seyirciyi çileden çıkarttı, mideleri ağızlara getirdi. “İki çocuklu adamsın! Utanmıyor musun” yorumlarını alan Hayri karakteri, sinirleri zıplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…