Hadise Ölüm Sessizliğini Bozdu! Boşanma Aşamasında Mehmet Dinçerler Hakkında Söyledikleri Kan Dondurdu! Meğer Öyle Şeyler Yaşamış Ki…
Yaklaşık 4 ay önce evlenme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün itibariyle çekişmeli boşanma davası açtığını duyurmuştu. Neden boşandıkları büyük bir merak konusu olmuştu ki, Hadise, ölüm sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! Mehmet Dinçerler hakkında söyledikleri ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer öyle şeyler yaşamış ki…
Ocak ayında parmağında bir tektaşla paylaşım yapan Hadise, evlenme teklifi aldığını ilk kez duyurmuştu. Sessiz sedasız Çırağan Sarayı’nda düğün yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, bu anların çok özel olduğunu söyleyerek herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. “Benim kocam, adam gibi adam” açıklamasını sahneden yapan Hadise, 4 ay sonra boşanma kararı almıştı! Peki, Hadise boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler hakkında neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.