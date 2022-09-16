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16 Eyl 2022 - 16:23

Hadise Ölüm Sessizliğini Bozdu! Boşanma Aşamasında Mehmet Dinçerler Hakkında Söyledikleri Kan Dondurdu! Meğer Öyle Şeyler Yaşamış Ki…

Yaklaşık 4 ay önce evlenme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün itibariyle çekişmeli boşanma davası açtığını duyurmuştu. Neden boşandıkları büyük bir merak konusu olmuştu ki, Hadise, ölüm sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! Mehmet Dinçerler hakkında söyledikleri ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer öyle şeyler yaşamış ki…