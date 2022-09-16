Masterchef Yarışmasında MasterClass’ın Kazanı Yine İfşa Edildi! Şefler Kesenin Ağzını Açtı; Öyle Bir Hediye Verilecek Ki… “Abarttınız Sanki Bu İşi!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Somer Şef, restoranında MasterClass verecekti. Bu MasterClass’ın kazanan sahibi ise resmen basına sızdı! Şeflerin kesenin ağzını açtığı ve bomba bir hediye vereceği ortaya çıktı! İşte milyonların “Abarttınız sanki bu işi” dediği o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Kırmızı takım oyuncuları resmen birbirine girmişti. Mavi takımın haftanın galibi çıkmasıyla birlikte Kırmızı takımdan tüm eleme adayları çıkmıştı. Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Melih ve Kıvanç eleme gecesi savaş verecek olan isimler olacaktı. Peki, Masterchef yarışmasının yeni bölümünde hangi isim MasterClass’ı kazanan isim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.