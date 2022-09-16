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16 Eyl 2022 - 16:48

Masterchef Yarışmasında MasterClass’ın Kazanı Yine İfşa Edildi! Şefler Kesenin Ağzını Açtı; Öyle Bir Hediye Verilecek Ki… “Abarttınız Sanki Bu İşi!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Somer Şef, restoranında MasterClass verecekti. Bu MasterClass’ın kazanan sahibi ise resmen basına sızdı! Şeflerin kesenin ağzını açtığı ve bomba bir hediye vereceği ortaya çıktı! İşte milyonların “Abarttınız sanki bu işi” dediği o olay…