Yargı Dizisinde Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Kavga Etti Ki... Senarist Kozunu Verdi, Kartlar Yeniden Dağıtıldı; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Rest Üstüne Rest Çekiliyor...
Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezon en çok izlenen ve hakkında konuşturmayı başaran dizisi Yargı, sezon finalinin ardından bomba gibi bir bölümle ekranlara dönmek için gün sayıyor. Ön izlemesi yayınlanan dizide Ceylin ve Ilgaz’ın kavgası ortalığı karıştırdı, kartların yeniden dağıtıldığını ortaya sundu. Senaristin koz vermesiyle birlikte rest üstüne rest çeken Ceylin akılları karıştırdı. Tüm detayları sizin için derledik.
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı ve ekranlara bomba gibi düşen dizi Yargı, yeni sezonunun ön izlemesini seyircisiyle paylaştı. Kısa bir sürede en çok izlenenler arasında yer alan bu ön izlemedeyse ortalığın ne denli karıştığını seyircilerin yorumlarıyla anlaşıldı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan bu ön izlemeyle alakalı tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.