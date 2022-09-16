Yargı Dizisinde Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Kavga Etti Ki... Senarist Kozunu Verdi, Kartlar Yeniden Dağıtıldı; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Rest Üstüne Rest Çekiliyor...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı ve ekranlara bomba gibi düşen dizi Yargı, yeni sezonunun ön izlemesini seyircisiyle paylaştı. Kısa bir sürede en çok izlenenler arasında yer alan bu ön izlemedeyse ortalığın ne denli karıştığını seyircilerin yorumlarıyla anlaşıldı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan bu ön izlemeyle alakalı tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

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