Masterchef Fatma Nur Seyirciyi Çileden Çıkarttı! Yaptıkları Akıl Karı Değil; Acun Ilıcalı Bile Evine Göndermek İstemişti, Sosyal Medya Sallanıyor! “Yıldık Bu Kızdan!”
TV8 ekranlarının en çok izlenen ve heyecanının bir an olsun durulmadığı yarışma programı Masterchef’te Fatma Nur yine seyircileri çileden çıkarttı. Yaptıklarının akıl karı olmadığını düşünen seyirciler “Yıldık bu kızdan” derken geçtiğimiz haftalarda da Acun Ilıcalı, Fatma Nur’u evine gönderdi iddiaları konuşulmuştu. Sosyal medyayı yakıp geçen o dedikoduları sizin için derledik. İşte detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef’te sular bir an olsun durulmuyor ve yarışmacılar arasında tansiyon düşmek bilmiyordu. Şeflerin teyakkuzda olduğu 72. Bölümde Fatma Nur’da sinirlerine hâkim olmadı ve oldukça yükseldi. Hedefine Yağız’ı alan Fatma Nur tepkileri de üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu sözleri sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.