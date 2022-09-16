Masterchef Fatma Nur Seyirciyi Çileden Çıkarttı! Yaptıkları Akıl Karı Değil; Acun Ilıcalı Bile Evine Göndermek İstemişti, Sosyal Medya Sallanıyor! “Yıldık Bu Kızdan!”

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef’te sular bir an olsun durulmuyor ve yarışmacılar arasında tansiyon düşmek bilmiyordu. Şeflerin teyakkuzda olduğu 72. Bölümde Fatma Nur’da sinirlerine hâkim olmadı ve oldukça yükseldi. Hedefine Yağız’ı alan Fatma Nur tepkileri de üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu sözleri sizin için mercek altına aldık.

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