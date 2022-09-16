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16 Eyl 2022 - 18:27

Teşkilat Dizisinde Çağlar Ertuğrul Krizi Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Tepkiler Kamyonla Geliyor; Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ta Çağlar Ertuğrul krizi şok bir şekilde devam ediyor! Tepkilerin kamyon kamyon yağdığı Teşkilat dizisi, Türk televizyon tarihinde resmen bir ilki yaşatacak! Sosyal medyayı sallayan bu durum; çok konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilenler…