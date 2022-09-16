- 16 Eyl 2022 - 18:27 G: 16 Eyl 2022 - 19:00

Teşkilat Dizisinde Çağlar Ertuğrul Krizi Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Tepkiler Kamyonla Geliyor; Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ta Çağlar Ertuğrul krizi şok bir şekilde devam ediyor! Tepkilerin kamyon kamyon yağdığı Teşkilat dizisi, Türk televizyon tarihinde resmen bir ilki yaşatacak! Sosyal medyayı sallayan bu durum; çok konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun ve Tuncer Salman gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlara gelmeye başlayacaktı. Sezonu şok bir biçimde kapatan Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde artık Çağlar Ertuğrul olmayacaktı! Sevenlerini derinden üzen Çağlar Ertuğrul’un yeni hamlesi ise dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...

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16 Eyl 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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