- 16 Eyl 2022 - 21:08

Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Yangınları Çıkardı! Kıpkırmızı Rujuyla Başları Döndürdü… “Sanat Eseri Gibi Hatun!” Bakanların Nevri Dönüyor…

Yakın zamanda Şahmaran dizisiyle ekranlara dönecek olan Serenay Sarıkaya, minicik eteğiyle resmen yangınları çıkardı! Kıpkırmızı bir ruj sürerek bir bakanı bir daha baktıran Serenay Sarıkaya’ya sevenleri ise “Sanat eseri gibi hatun” yorumlarında bulundular. Bakanların nevrinin dönmesine sebep olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyaya damgasını burdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisiyle anlaşarak dengeleri alt üst etmişti. Adeta “Kraliçe yeniden sahnede” yorumunda bulunan Serenay Sarıkaya, daha dizisinin ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonunu çekmeye başlamıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu aşırı çekici pozlar ise dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eyl 2022 - 21:08 Ankara- Yaşam

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