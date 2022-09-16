Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Yangınları Çıkardı! Kıpkırmızı Rujuyla Başları Döndürdü… “Sanat Eseri Gibi Hatun!” Bakanların Nevri Dönüyor…
Yakın zamanda Şahmaran dizisiyle ekranlara dönecek olan Serenay Sarıkaya, minicik eteğiyle resmen yangınları çıkardı! Kıpkırmızı bir ruj sürerek bir bakanı bir daha baktıran Serenay Sarıkaya’ya sevenleri ise “Sanat eseri gibi hatun” yorumlarında bulundular. Bakanların nevrinin dönmesine sebep olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyaya damgasını burdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisiyle anlaşarak dengeleri alt üst etmişti. Adeta “Kraliçe yeniden sahnede” yorumunda bulunan Serenay Sarıkaya, daha dizisinin ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonunu çekmeye başlamıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu aşırı çekici pozlar ise dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.