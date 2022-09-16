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16 Eyl 2022 - 21:08

Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Yangınları Çıkardı! Kıpkırmızı Rujuyla Başları Döndürdü… “Sanat Eseri Gibi Hatun!” Bakanların Nevri Dönüyor…

Yakın zamanda Şahmaran dizisiyle ekranlara dönecek olan Serenay Sarıkaya, minicik eteğiyle resmen yangınları çıkardı! Kıpkırmızı bir ruj sürerek bir bakanı bir daha baktıran Serenay Sarıkaya’ya sevenleri ise “Sanat eseri gibi hatun” yorumlarında bulundular. Bakanların nevrinin dönmesine sebep olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyaya damgasını burdu! İşte merak edilen tüm detaylar…