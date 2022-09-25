Kusursuz Kiracı Dizisinde Asıl Aşk Bombası Patladı! Televizyonlar Bu Krizle Patlak Verecek; FOX TV’den Skandal Karar! Tek Bir Bölümle…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da büyük aşk alevlendi. Seyirciler, televizyonlarının ekranlarına adeta yapışıp kaldı! Mona’nın içine düşmüş olduğu durumdan çekip çıkaran Leyla ve Yakup ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte izleyenlerin çılgına dönmesine ve “Yok artık” dedirten o anlar…
Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar, Melisa Döngel ve Ruhi Sarı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı dizisinin son bölümünde yine heyecan doruklara taşınmıştı. Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisinde büyük aşkın başladığı gündeme bomba gibi düştü! Yakup ve Mona’nın birbirlerine yakınlaşması, seyircilerin seyir keyfini çoktan artırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.