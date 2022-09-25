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25 Eyl 2022 - 13:54

Kusursuz Kiracı Dizisinde Asıl Aşk Bombası Patladı! Televizyonlar Bu Krizle Patlak Verecek; FOX TV’den Skandal Karar! Tek Bir Bölümle…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da büyük aşk alevlendi. Seyirciler, televizyonlarının ekranlarına adeta yapışıp kaldı! Mona’nın içine düşmüş olduğu durumdan çekip çıkaran Leyla ve Yakup ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte izleyenlerin çılgına dönmesine ve “Yok artık” dedirten o anlar…