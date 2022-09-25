- 25 Eyl 2022 - 13:54 G: 25 Eyl 2022 - 14:23

Kusursuz Kiracı Dizisinde Asıl Aşk Bombası Patladı! Televizyonlar Bu Krizle Patlak Verecek; FOX TV’den Skandal Karar! Tek Bir Bölümle…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da büyük aşk alevlendi. Seyirciler, televizyonlarının ekranlarına adeta yapışıp kaldı! Mona’nın içine düşmüş olduğu durumdan çekip çıkaran Leyla ve Yakup ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte izleyenlerin çılgına dönmesine ve “Yok artık” dedirten o anlar…

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar, Melisa Döngel ve Ruhi Sarı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı dizisinin son bölümünde yine heyecan doruklara taşınmıştı. Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisinde büyük aşkın başladığı gündeme bomba gibi düştü! Yakup ve Mona’nın birbirlerine yakınlaşması, seyircilerin seyir keyfini çoktan artırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eyl 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı… mask
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı…
Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare… mask
Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare…
Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun…
Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Ekim Herkesi Çıldırttı! “Akılsız, Saftirik!” Tepkiler Arka Arkaya; Artık 1 Dakika Bile Ekranda Olmasına Sabır Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Duy Beni Dizisinde Ekim Herkesi Çıldırttı! “Akılsız, Saftirik!” Tepkiler Arka Arkaya; Artık 1 Dakika Bile Ekranda Olmasına Sabır Kalmadı! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinden Somer Ayrılıyor! Türkan Her Şeyi Anlayınca Ölümü Feci Bir Halde Oldu! “Müge Anlı Gelse Toplayamaz Bu Saatten Sonra!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Somer Ayrılıyor! Türkan Her Şeyi Anlayınca Ölümü Feci Bir Halde Oldu! “Müge Anlı Gelse Toplayamaz Bu Saatten Sonra!”
Aldatmak Dizisinin Konusu Nedir? Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlayacak? mask
Aldatmak Dizisinin Konusu Nedir? Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlayacak?
Gönül Dağı İzleyicisini Çıldırtan Karar Geldi! Eşyalarını Valizine Koydu; Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak! “Güle Güle!” mask
Gönül Dağı İzleyicisini Çıldırtan Karar Geldi! Eşyalarını Valizine Koydu; Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak! “Güle Güle!”
Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir? Bir Peri Masalı Dizisi Uyarlama mı? Bir Peri Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimler? mask
Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir? Bir Peri Masalı Dizisi Uyarlama mı? Bir Peri Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Aldatmak Dizisi 1. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 1. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Delirtecek Yeni Karar! Pılını Pırtını Topladı; Yoluna Bakmaya Karar Verdi! “Çok Yanlış Tanımışım!” Demişti, Neler Oldu Neler… mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Delirtecek Yeni Karar! Pılını Pırtını Topladı; Yoluna Bakmaya Karar Verdi! “Çok Yanlış Tanımışım!” Demişti, Neler Oldu Neler…
Ebru Gündeş’ten Tüyler Ürperten Haber! Kendisinden 20 Yaş Küçük Aşkıyla… “Ne Yaptın Ebru Bacım!” Gözyaşları İçerisinde… Gören, Duyan Şok Oluyor! mask
Ebru Gündeş’ten Tüyler Ürperten Haber! Kendisinden 20 Yaş Küçük Aşkıyla… “Ne Yaptın Ebru Bacım!” Gözyaşları İçerisinde… Gören, Duyan Şok Oluyor!
Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı…
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı… mask
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı…
Hande Erçel’in Minicik Elbisesi Nefesleri Kesti! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Bacaklarıyla Şov Yaptı; Kerem Bürsin Kafasını Duvarlara Vuracak! O Paylaşım… mask
Hande Erçel’in Minicik Elbisesi Nefesleri Kesti! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Bacaklarıyla Şov Yaptı; Kerem Bürsin Kafasını Duvarlara Vuracak! O Paylaşım…
Survivor Sude ve Mert Öcal’dan Bomba Hamle! Acun Ilıcalı Yaşananları Çığlıklar İçerisinde İzliyor! Yasak Aşk Bombasından Hemen Sonra… “Yok Artık!” mask
Survivor Sude ve Mert Öcal’dan Bomba Hamle! Acun Ilıcalı Yaşananları Çığlıklar İçerisinde İzliyor! Yasak Aşk Bombasından Hemen Sonra… “Yok Artık!”
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Minicik Elbisesiyle Taş Çatlattı! “Taner Bu Halde Seni Görmesin!” Göğüs Dekoltesiyle Cayır Cayır Yaktı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Minicik Elbisesiyle Taş Çatlattı! “Taner Bu Halde Seni Görmesin!” Göğüs Dekoltesiyle Cayır Cayır Yaktı!
Masterchef Dilan’ın Dantelli Sütyeniyle Paylaşımı Ortalığı Salladı Geçti! “Sevgilin Melih Görmesin!” İncecik Fiziğini Öyle Bir Kanıtladı Ki… Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Dilan’ın Dantelli Sütyeniyle Paylaşımı Ortalığı Salladı Geçti! “Sevgilin Melih Görmesin!” İncecik Fiziğini Öyle Bir Kanıtladı Ki… Alev Alev Yaktı!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’ya Eski Eş Darbesi! İhanet İddialarını Daha Fazla Kaldıramadı; Resti Yer Gök İnleterek Çekti! Meğer Perde Arkasında… mask
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’ya Eski Eş Darbesi! İhanet İddialarını Daha Fazla Kaldıramadı; Resti Yer Gök İnleterek Çekti! Meğer Perde Arkasında…
Masterchef Melih Yarışmaya Geri Dönüyor! Acun Medya Allem Etti Kallem Etti Yine Yaptı Yapacağını… Twitter, Instagram Bu Kararı Konuşuyor! mask
Masterchef Melih Yarışmaya Geri Dönüyor! Acun Medya Allem Etti Kallem Etti Yine Yaptı Yapacağını… Twitter, Instagram Bu Kararı Konuşuyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin! mask
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin!
Ebru Gündeş’ten Tüyler Ürperten Haber! Kendisinden 20 Yaş Küçük Aşkıyla… “Ne Yaptın Ebru Bacım!” Gözyaşları İçerisinde… Gören, Duyan Şok Oluyor! mask
Ebru Gündeş’ten Tüyler Ürperten Haber! Kendisinden 20 Yaş Küçük Aşkıyla… “Ne Yaptın Ebru Bacım!” Gözyaşları İçerisinde… Gören, Duyan Şok Oluyor!
Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı…
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı… mask
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı…
Hande Erçel’in Minicik Elbisesi Nefesleri Kesti! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Bacaklarıyla Şov Yaptı; Kerem Bürsin Kafasını Duvarlara Vuracak! O Paylaşım… mask
Hande Erçel’in Minicik Elbisesi Nefesleri Kesti! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Bacaklarıyla Şov Yaptı; Kerem Bürsin Kafasını Duvarlara Vuracak! O Paylaşım…
Survivor Sude ve Mert Öcal’dan Bomba Hamle! Acun Ilıcalı Yaşananları Çığlıklar İçerisinde İzliyor! Yasak Aşk Bombasından Hemen Sonra… “Yok Artık!” mask
Survivor Sude ve Mert Öcal’dan Bomba Hamle! Acun Ilıcalı Yaşananları Çığlıklar İçerisinde İzliyor! Yasak Aşk Bombasından Hemen Sonra… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL