Alişan’ın Eşi Buse Varol Sırt Dekoltesiyle Yürekleri Hop Hop Hoplattı! İç Çamaşırı Azizliğine Uğradı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Kocan Duymasın!”

Yakın zamanda yeniden ekranlara dönecek olan Buse Varol, oyunculuk eğitimlerini yeniden almıştı. Bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, kısa sürede 40 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi projelerle anılan Buse Varol, sessizliğini sürdürmüş ve dizileri hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdiyse incecik olan bedeniyle öyle bir şov yaptı ki, görenler büyülendi kaldı! İşte merak edilenler…

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