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16 Eyl 2022 - 22:28

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Sonunda Belasını Buldu! Türkan Her Şeyi Anladı; Kolundan Tuttuğu Gibi Kapının Dışına Koydu! Neler Oldu Neler…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te olaylar iyice sarpa sardı! Mine en sonunda belasını öyle bir buldu ki, gören duyan şok oldu! Mine’nin tüm gerçekleri anlamasının ardından Türkan, Mine’yi kolundan tuttuğu gibi dışarı attırdı! İşte Üç Kız Kardeş dizisinde yaşananlar…