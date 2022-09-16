- 16 Eyl 2022 - 22:28 G: 16 Eyl 2022 - 23:02

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Sonunda Belasını Buldu! Türkan Her Şeyi Anladı; Kolundan Tuttuğu Gibi Kapının Dışına Koydu! Neler Oldu Neler…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te olaylar iyice sarpa sardı! Mine en sonunda belasını öyle bir buldu ki, gören duyan şok oldu! Mine’nin tüm gerçekleri anlamasının ardından Türkan, Mine’yi kolundan tuttuğu gibi dışarı attırdı! İşte Üç Kız Kardeş dizisinde yaşananlar…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan, Veda Yurtsever ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı yayınlanmıştı. Ekranlara yeni bir soluk getiren Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Somer’in eskiden kalma aşkından olan bebeğinden haberi bile yoktu. Yeni bölümde ise öyle şeyler yaşandı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilenler…

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16 Eyl 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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