Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Sonunda Belasını Buldu! Türkan Her Şeyi Anladı; Kolundan Tuttuğu Gibi Kapının Dışına Koydu! Neler Oldu Neler…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te olaylar iyice sarpa sardı! Mine en sonunda belasını öyle bir buldu ki, gören duyan şok oldu! Mine’nin tüm gerçekleri anlamasının ardından Türkan, Mine’yi kolundan tuttuğu gibi dışarı attırdı! İşte Üç Kız Kardeş dizisinde yaşananlar…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan, Veda Yurtsever ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı yayınlanmıştı. Ekranlara yeni bir soluk getiren Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Somer’in eskiden kalma aşkından olan bebeğinden haberi bile yoktu. Yeni bölümde ise öyle şeyler yaşandı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.