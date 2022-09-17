Özcan Deniz ve Sevgilisi Samar Dadgar Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Çocuğun Yaşında!” Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor!
Bir süredir aşk yaşayan, geçtiğimiz günlerde de yaptıkları parti ile dikkatleri üzerine çeken Özcan Deniz ve Samar Dadgar çiftinin ilişkilerinin çok daha önce başladığı iddia edildi. Feyza Aktan ile evli iken Özcan Deniz ve Samar Dadgar çiftinin birlikte olduğu iddia edilince, taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi! İşte detaylar...
Bir süredir aşk yaşayan, geçtiğimiz günlerde de yaptıkları parti ile dikkatleri üzerine çeken Özcan Deniz ve Samar Dadgar çiftinin ilişkilerinin çok daha önce başladığı iddia edildi. Feyza Aktan ile evli iken Özcan Deniz ve Samar Dadgar çiftinin birlikte olduğu iddia edilince, taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi! Peki, Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar arasında kaç yaş fark var? Özcan Deniz ile Samar Dadgar ne zamandır birlikte? Özcan Deniz, Feyza Aktan’ı Samar Dadgar ile mi aldattı? İşte, detaylar…
17 Eyl 2022 - 11:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.