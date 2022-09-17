Merve Özbey İkinci Bebeğini Kucağına Aldı! Merve Özbey Oğluna Hangi İsmi Verdi? Merve Özbey Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Merve Özbey’den bugün müjdeli bir haber geldi. Bir süredir hamile olduğu bilinen Merve Özbey’in doğum yaptığı öğrenildi. İkinci kez anne olan Merve Özbey, yeni çocuğuna verdiği ismi de duyurdu! Peki, Merve Özbey ikinci kez anne mi oldu? Merve Özbey oğluna hangi ismi verdi? Merve Özbey kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli, kiminle evli? İşte, detaylar…