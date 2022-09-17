Merve Özbey İkinci Bebeğini Kucağına Aldı! Merve Özbey Oğluna Hangi İsmi Verdi? Merve Özbey Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Merve Özbey’den bugün müjdeli bir haber geldi. Bir süredir hamile olduğu bilinen Merve Özbey’in doğum yaptığı öğrenildi. İkinci kez anne olan Merve Özbey, yeni çocuğuna verdiği ismi de duyurdu! Peki, Merve Özbey ikinci kez anne mi oldu? İşte detaylar...
Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Merve Özbey’den bugün müjdeli bir haber geldi. Bir süredir hamile olduğu bilinen Merve Özbey’in doğum yaptığı öğrenildi. İkinci kez anne olan Merve Özbey, yeni çocuğuna verdiği ismi de duyurdu! Peki, Merve Özbey ikinci kez anne mi oldu? Merve Özbey oğluna hangi ismi verdi? Merve Özbey kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli, kiminle evli? İşte, detaylar…
17 Eyl 2022 - 11:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.