Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Karar Çıktı! Reytinglerin Yükselmesi İçin Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki… Kavga, Gürültü, Kaosa Hazır Olun!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un yeni sezonu için çalışmaya başlanmıştı. Acun Ilıcalı’dan ise ilk karar çıktı ve reytinglerin yükselmesi için öyle bir isimle anlaşma yaptı ki; kavga, gürültü ve kaosa hazır olun! İşte Survivor yarışmasına katılacak olan isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezonunda şampiyon olan isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Gelmiş geçmiş All Star sezonlarının ilk kadın şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, aynı zamanda 12 yıl sonraki ilk kadın kupa kaldıranı da olmuştu. Survivor 2022 sezonu oldukç olaylı bitmiş; neredeyse 1 ay kadar Nisa Bölükbaşı’nın kupasının geri alınacağına dair yorumlar gündeme gelmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.