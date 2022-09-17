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17 Eyl 2022 - 10:56

Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Karar Çıktı! Reytinglerin Yükselmesi İçin Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki… Kavga, Gürültü, Kaosa Hazır Olun!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un yeni sezonu için çalışmaya başlanmıştı. Acun Ilıcalı’dan ise ilk karar çıktı ve reytinglerin yükselmesi için öyle bir isimle anlaşma yaptı ki; kavga, gürültü ve kaosa hazır olun! İşte Survivor yarışmasına katılacak olan isim…