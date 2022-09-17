Burak Deniz – Nilperi Şahinkaya Olayı Ne? Burak Deniz – Nilperi Şahinkaya Neden Kavga Etti?
Bugün ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre, ünlü oyuncular Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya Adana’da birbirine girdi. Neden kavga ettikleri merak edilen iki ünlü oyuncudan açıklama iddialar sonrasında arka arkaya geldi! İşte detaylar...
Bugün ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre, ünlü oyuncular Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya Adana’da birbirine girdi. Neden kavga ettikleri merak edilen iki ünlü oyuncudan açıklama iddialar sonrasında arka arkaya geldi! Peki, Burak Deniz – Nilperi Şahinkaya olayı ne? Burak Deniz – Nilperi Şahinkaya neden kavga etti? Neler oluyor? İşte, detaylar…
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17 Eyl 2022 - 11:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.