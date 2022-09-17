Bugün ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre, ünlü oyuncular Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya Adana’da birbirine girdi. Neden kavga ettikleri merak edilen iki ünlü oyuncudan açıklama iddialar sonrasında arka arkaya geldi! Peki, Burak Deniz – Nilperi Şahinkaya olayı ne? Burak Deniz – Nilperi Şahinkaya neden kavga etti? Neler oluyor? İşte, detaylar…

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