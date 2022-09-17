- 17 Eyl 2022 - 11:28 G: 17 Eyl 2022 - 11:49

Bahar Candan'ın Alışveriş İçin Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! Asgari Ücretli Vatandaş Şimdi Kafayı Yiyecek; Birçok Kişi Rakamı Okuyamıyor Bile! "Yat Aldın Galiba?"

Show TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana değişik muhabbetleri ve garip yarışmacılarıyla dikkatleri üzerinde tutan yarışma İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Bahar Candan’ın alışveriş için ödediği fiyat dudak uçuklattı. Asgari ücretli vatandaşlara kafayı yedirtecek olan bu meblağı çoğu kişi okuyamıyor bile! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu konuyu sizin için araştırdık. İşte detaylar!

Katıldığı moda programıyla tanınan ve sonrasında da hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sosyal medya ve magazin gündeminden düşmek bilmeyen Bahar Candan, tepkilerin hedefi oldu. Ortalığı karıştıracak paylaşımlarını arka arkaya yapan sosyal medya fenomeni Candan’ın ultra lüks yaşantısı da görenleri hayrete düşüyor. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizler için derledik.

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17 Eyl 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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