- 17 Eyl 2022 - 11:56 G: 17 Eyl 2022 - 12:13

Masterchef Fatma Nur, Mehmet Şef’in Kapısını Çalıp Öyle Bir Şey İstedi Ki… Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Dedikleri Şok İçerisinde Bıraktı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Fatma Nur, Mehmet Yalçınkaya’dan öyle bir istekte bulundu ki, gören duyan şok oldu. Mehmet Şefi gözyaşlarına boğan bu istek, gündemi salladı geçti! Dedikleriyle şok içerisinde bırakan Masterchef Fatma Nur, yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Şef’in restoranı olan Efendy’de yemeklerin tadına bakan yarışmacılar; stüdyoda ise Somer Şef’in yapmış olduğu lezzetleri yeniden denemişlerdi. Gündemi sallayıp geçen yarışmada bulunan Fatma Nur ise öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eyl 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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