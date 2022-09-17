Masterchef Fatma Nur, Mehmet Şef’in Kapısını Çalıp Öyle Bir Şey İstedi Ki… Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Dedikleri Şok İçerisinde Bıraktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Şef’in restoranı olan Efendy’de yemeklerin tadına bakan yarışmacılar; stüdyoda ise Somer Şef’in yapmış olduğu lezzetleri yeniden denemişlerdi. Gündemi sallayıp geçen yarışmada bulunan Fatma Nur ise öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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