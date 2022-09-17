- 17 Eyl 2022 - 12:09 G: 17 Eyl 2022 - 12:15

Destan Dizisi Final Mi Oldu? Destan Dizisi Bakın Neden Final Yapmış! Destan Dizisinin Son Bölümünde Neler Oldu?

Geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Destan dizisi, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasındaki yerini alarak, ikinci sezon onayını almıştı. Ancak, yeni sezon çekimleri için sete girmesi beklenen Destan dizisinden geçtiğimi hafta kötü bir haber geldi. İşte Destan dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Destan dizisi, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasındaki yerini alarak, ikinci sezon onayını almıştı. Ancak, yeni sezon çekimleri için sete girmesi beklenen Destan dizisinden geçtiğimi hafta kötü bir haber geldi. Gelen bu haber sonrasında, Destan dizisinin final yapacağı öğrenildikten sonra, gözler dizinin finaline çevrildi. Peki, Destan dizisi final mi oldu? Destan dizisi neden final yaptı? Destan dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

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17 Eyl 2022 - 12:09 - Dizi Haberleri

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