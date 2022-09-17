Hande Erçel’in Yeğeni Aylin Mavi’ye Ne Oldu? Aylin Mavi’nin Hastalığı Ne? Kahreden Haber Geldi…
Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren ünlü oyuncu Hande Erçel’den sevenlerini üzecek haber geldi. Hande Erçel’in yeğeni ile ilgili olan habere göre, küçük Aylin Mavi’nin sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edildi. İddiaya göre tedavisi başlayan Aylin Mavi’nin hastalığının ne olduğu ise, bir hayli merak edilir oldu! İşte detaylar...
Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren ünlü oyuncu Hande Erçel’den sevenlerini üzecek haber geldi. Hande Erçel’in yeğeni ile ilgili olan habere göre, küçük Aylin Mavi’nin sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edildi. İddiaya göre tedavisi başlayan Aylin Mavi’nin hastalığının ne olduğu ise, bir hayli merak edilir oldu! Peki, Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’ye ne oldu? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi hasta mı, sağlık durumu nasıl? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’nin hastalığı ne? İşte, detaylar…
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17 Eyl 2022 - 12:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.