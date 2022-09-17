- 17 Eyl 2022 - 12:19 G: 17 Eyl 2022 - 12:31

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Evleniyor Mu? İlk Açıklama Geldi; Görenler Büyük Şok İçerisinde Kaldı!

Bir süre önce birlikte olduklarını kabul eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aynı eve taşınacağı iddia edilmişti. Şimdi ise, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin evlilik ile ilgili düşünceleri ortaya çıktı! İşte detaylar...

Bir süre önce birlikte olduklarını kabul eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aynı eve taşınacağı iddia edilmişti. Şimdi ise, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin evlilik ile ilgili düşünceleri ortaya çıktı! Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zamandır birlikte? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hala birlikte mi, ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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17 Eyl 2022 - 12:19 - Magazin

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