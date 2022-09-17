Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Evleniyor Mu? İlk Açıklama Geldi; Görenler Büyük Şok İçerisinde Kaldı!
Bir süre önce birlikte olduklarını kabul eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aynı eve taşınacağı iddia edilmişti. Şimdi ise, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin evlilik ile ilgili düşünceleri ortaya çıktı! İşte detaylar...
Bir süre önce birlikte olduklarını kabul eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aynı eve taşınacağı iddia edilmişti. Şimdi ise, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin evlilik ile ilgili düşünceleri ortaya çıktı! Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zamandır birlikte? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hala birlikte mi, ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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17 Eyl 2022 - 12:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.