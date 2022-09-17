Hangi Burç Talihsizdir? İşte Şansı Yüzüne Bir Kere Bile Gülmeyen Burçlar…
Bir süredir gezegenlerin hareketleri ve içinde bulunduğumuz retro ayları, burçlar hakkındaki her şeyi değiştirdi. Retronun gelişiyle birlikte bazı burçlar için geçmiş çok daha kıymetli hale gelirken; bazı burçlar için gelecek daha net şekillendi. Ancak bazı burçlar retrodan daha farklı bir biçimde etkilenerek, elde ettikleri şansı sadece birkaç gün içerisinde kaybetti. Sizde talihsiz burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir gezegenlerin hareketleri ve içinde bulunduğumuz retro ayları, burçlar hakkındaki her şeyi değiştirdi. Retronun gelişiyle birlikte bazı burçlar için geçmiş çok daha kıymetli hale gelirken; bazı burçlar için gelecek daha net şekillendi. Ancak bazı burçlar retrodan daha farklı bir biçimde etkilenerek, elde ettikleri şansı sadece birkaç gün içerisinde kaybetti. Zodyak kuşağının en talihsiz insanları olan bu burçlar için hayatın yüzlerine gülmesi ise, retroyla birlikte neredeyse imkansız hale geldi. Peki, hangi burç talihsizdir? İşte şansı yüzüne bir kere bile gülmeyen burçlar…
17 Eyl 2022 - 12:30 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.