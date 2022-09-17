- 17 Eyl 2022 - 12:30 G: 17 Eyl 2022 - 12:40

Hangi Burç Talihsizdir? İşte Şansı Yüzüne Bir Kere Bile Gülmeyen Burçlar…

Bir süredir gezegenlerin hareketleri ve içinde bulunduğumuz retro ayları, burçlar hakkındaki her şeyi değiştirdi. Retronun gelişiyle birlikte bazı burçlar için geçmiş çok daha kıymetli hale gelirken; bazı burçlar için gelecek daha net şekillendi. Ancak bazı burçlar retrodan daha farklı bir biçimde etkilenerek, elde ettikleri şansı sadece birkaç gün içerisinde kaybetti. Sizde talihsiz burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir süredir gezegenlerin hareketleri ve içinde bulunduğumuz retro ayları, burçlar hakkındaki her şeyi değiştirdi. Retronun gelişiyle birlikte bazı burçlar için geçmiş çok daha kıymetli hale gelirken; bazı burçlar için gelecek daha net şekillendi. Ancak bazı burçlar retrodan daha farklı bir biçimde etkilenerek, elde ettikleri şansı sadece birkaç gün içerisinde kaybetti. Zodyak kuşağının en talihsiz insanları olan bu burçlar için hayatın yüzlerine gülmesi ise, retroyla birlikte neredeyse imkansız hale geldi. Peki, hangi burç talihsizdir? İşte şansı yüzüne bir kere bile gülmeyen burçlar…

17 Eyl 2022 - 12:30 - Magazin

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