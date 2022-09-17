Hadise’den Boşanacak Olan Mehmet Dinçerler’e Aileden Ret! Hayatı Kabusa Dönüştü; Dudak Dudağa Pozlarından Sonra… Bu İddia Çok Konuşulur! Neler Oluyor?

Ocak ayında evlenme teklifi alan güzeller güzeli şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden Mehmet Dinçerler’le bir paylaşım yaparak; “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşmüştü. Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise, sosyal medyada düğünleriyle alakalı tek bir paylaşım bile yapmamıştı. Evliliklerinin 4. ayında boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti, sevenlerini üzmüştü. Boşanma kararından sonra Mehmet Dinçerler’in dudak dudağa pozları ortaya çıkmış ve bu pozlar ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdiyse bomba bir iddia ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilenler…

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