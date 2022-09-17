Hadise’den Boşanacak Olan Mehmet Dinçerler’e Aileden Ret! Hayatı Kabusa Dönüştü; Dudak Dudağa Pozlarından Sonra… Bu İddia Çok Konuşulur! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde boşanma haberlerini duyuran ünlü çift Hadise ve Mehmet Dinçerler tarafından büyük skandallar kopmaya başladı! Dudak dudağa pozlarından sonra ailesinin Mehmet Dinçerler’i evlatlıktan reddettiğine dair iddialar gündemi salladı geçti! Sosyal medyada yankı uyandıran bu durum; şok etkisi yaratmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan güzeller güzeli şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden Mehmet Dinçerler’le bir paylaşım yaparak; “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşmüştü. Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise, sosyal medyada düğünleriyle alakalı tek bir paylaşım bile yapmamıştı. Evliliklerinin 4. ayında boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti, sevenlerini üzmüştü. Boşanma kararından sonra Mehmet Dinçerler’in dudak dudağa pozları ortaya çıkmış ve bu pozlar ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdiyse bomba bir iddia ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.