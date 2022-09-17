Baba Dizisinden Yürekleri Hüzünlendiren Haber! Seyirciler O Sözleri Duyunca Neye Uğradığını Şaşırdı; Sosyal Medya Resmen Sallandı!

Show TV ekranlarının yeni fenomeni haline dönüşen Baba dizisi, yeni sezonu öncesinde tüm hazırlıkları tamamladı. Kadrosuna birbirinden iddialı transferler gerçekleştiren Baba dizisi, aynı zamanda yeni sezonu hakkında ipuçları içeren bir fragmanda yayınladı. Baba dizisinin yeni sezonu için yayınladığı fragmanda yer alan detaylar ise, sosyal medyaya adeta damga vurdu! Peki, Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi, yeni sezonu ne zaman, tarihi belli mi? Baba dizisi, yeni sezonunda neler olacak? İşte, detaylar…

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