Baba Dizisinden Yürekleri Yakıp Yıkan Sahne! Seyirciler O Sözleri Duyunca Neye Uğradığını Şaşırdı; Sosyal Medya Resmen Sallandı!
Show TV ekranlarının yeni fenomeni haline dönüşen Baba dizisi, yeni sezonu öncesinde tüm hazırlıkları tamamladı. Kadrosuna birbirinden iddialı transferler gerçekleştiren Baba dizisi, aynı zamanda yeni sezonu hakkında ipuçları içeren bir fragmanda yayınladı. Baba dizisinin yeni sezonu için yayınladığı fragmanda yer alan detaylar ise, sosyal medyaya adeta damga vurdu! İşte detaylar...
Show TV ekranlarının yeni fenomeni haline dönüşen Baba dizisi, yeni sezonu öncesinde tüm hazırlıkları tamamladı. Kadrosuna birbirinden iddialı transferler gerçekleştiren Baba dizisi, aynı zamanda yeni sezonu hakkında ipuçları içeren bir fragmanda yayınladı. Baba dizisinin yeni sezonu için yayınladığı fragmanda yer alan detaylar ise, sosyal medyaya adeta damga vurdu! Peki, Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi, yeni sezonu ne zaman, tarihi belli mi? Baba dizisi, yeni sezonunda neler olacak? İşte, detaylar…
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17 Eyl 2022 - 13:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.