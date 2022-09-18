Çarkıfelek Yarışmasının Hostesi Yasemin Koşal Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Duyan Gören Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Ne Oldu Sana!
Bir döneme damgasını vuran ekran yapımlarından biri olan Çarkıfelek isimli yarışma programında hosteslik yapmasıyla dikkat çeken Yasemin Koşal, şimdilerde kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kurmaya başladı. Ailesiyle daha sık vakit geçiren Yasemin Koşal, daha çok çocuğu ve eşiyle ilgilenir hale geldi. işte detaylar...
Bir döneme damgasını vuran ekran yapımlarından biri olan Çarkıfelek isimli yarışma programında hosteslik yapmasıyla dikkat çeken Yasemin Koşal, şimdilerde kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kurmaya başladı. Ailesiyle daha sık vakit geçiren Yasemin Koşal, daha çok çocuğu ve eşiyle ilgilenir hale geldi. Ancak, Yasemin Koşal’ın geçtiğimiz günlerde görüntülenmesi, ünlü ismin değişimini ortaya koymak için yeterli oldu! Peki, Çarkıfelek hostesi Yasemin Koşal şimdi ne yapıyor? Yasemin Koşal, son hali nasıl? Yasemin Koşal, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
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18 Eyl 2022 - 14:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.