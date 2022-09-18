Aziz Dizisinin Yıldız Oyuncusundan Bomba İtiraf! Alkol Sorunu Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Meğer…

Ekranlarının beğenilen isimlerinden biri olan ve en son Aziz dizisi ile televizyon ekranlarındaki yerini alan Fırat Tanış, katıldığı bir programda çok önemli itiraflarda bulundu. Özellikle alkol ile ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Fırat Tanış, aile kavramına ilişkin de çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, Fırat Tanış ne itiraf etti? Fırat Tanış, alkol ile ilgili ne söyledi? Fırat Tanış, aile ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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