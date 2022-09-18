Aziz Dizisinin Yıldız Oyuncusundan Bomba İtiraf! Alkol Sorunu Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Meğer…
Ekranlarının beğenilen isimlerinden biri olan ve en son Aziz dizisi ile televizyon ekranlarındaki yerini alan Fırat Tanış, katıldığı bir programda çok önemli itiraflarda bulundu. Özellikle alkol ile ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Fırat Tanış, aile kavramına ilişkin de çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Ekranlarının beğenilen isimlerinden biri olan ve en son Aziz dizisi ile televizyon ekranlarındaki yerini alan Fırat Tanış, katıldığı bir programda çok önemli itiraflarda bulundu. Özellikle alkol ile ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Fırat Tanış, aile kavramına ilişkin de çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, Fırat Tanış ne itiraf etti? Fırat Tanış, alkol ile ilgili ne söyledi? Fırat Tanış, aile ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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18 Eyl 2022 - 14:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.