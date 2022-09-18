Kaan Boşnak ve Boşanma Aşamasında Eşi Hakkında Bomba Gerçekler! Şiddet, Uyuşturucu, Terk Edilme… Daha Bebekleri 25 Günlük!
Bir süredir boşanacakları haberleri ile gündemlerden düşmeyen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ile organizatör Başak Ceylan Torun’un avukatlarından gelen karşılıklı suçlamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaan Boşnak’ın avukatlığını Ayşegül Mermer üstlenirken; Başak Ceylan Torun’un avukatlığını sosyal medyada da oldukça tanınan Feyza Altun üstlendi. İşte boşanma ile ilgili bilinmeyenler...
Bir süredir boşanacakları haberleri ile gündemlerden düşmeyen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ile organizatör Başak Ceylan Torun’un avukatlarından gelen karşılıklı suçlamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaan Boşnak’ın avukatlığını Ayşegül Mermer üstlenirken; Başak Ceylan Torun’un avukatlığını sosyal medyada da oldukça tanınan Feyza Altun üstlendi. Peki, Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun neden boşanıyor? Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun olayı ne? Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun’un iddiaları doğru mu? İşte, detaylar…
18 Eyl 2022 - 14:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.