Kaan Boşnak ve Boşanma Aşamasında Eşi Hakkında Bomba Gerçekler! Şiddet, Uyuşturucu, Terk Edilme… Daha Bebekleri 25 Günlük!

Bir süredir boşanacakları haberleri ile gündemlerden düşmeyen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ile organizatör Başak Ceylan Torun’un avukatlarından gelen karşılıklı suçlamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaan Boşnak’ın avukatlığını Ayşegül Mermer üstlenirken; Başak Ceylan Torun’un avukatlığını sosyal medyada da oldukça tanınan Feyza Altun üstlendi. Peki, Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun neden boşanıyor? Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun olayı ne? Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun’un iddiaları doğru mu? İşte, detaylar…