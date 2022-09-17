Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!”

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olarak hafızalara kazınan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı ‘Naci’ karakteri ile inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Deniz Tansel Öngel, yeni dizisini duyurdu. Merak ile beklenilen Hayat Bugün dizisinde yer alacak olduğu öğrenilen Tansel Öngel, yeni dizisi için imaj değişikliğine gitti. Tansel Öngel’in son halini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Tansel Öngel’in yeni imajı nasıl? Hayat Bugün dizisi, oyuncuları kimler, konusu ne? Hayat Bugün dizisi, uyarlama mı, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…

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