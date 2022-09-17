- 17 Eyl 2022 - 23:04

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!”

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olarak hafızalara kazınan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı ‘Naci’ karakteri ile inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Deniz Tansel Öngel, yeni dizisini duyurdu. Merak ile beklenilen Hayat Bugün dizisinde yer alacak olduğu öğrenilen Tansel Öngel ile ilgili son detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olarak hafızalara kazınan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı ‘Naci’ karakteri ile inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Deniz Tansel Öngel, yeni dizisini duyurdu. Merak ile beklenilen Hayat Bugün dizisinde yer alacak olduğu öğrenilen Tansel Öngel, yeni dizisi için imaj değişikliğine gitti. Tansel Öngel’in son halini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Tansel Öngel’in yeni imajı nasıl? Hayat Bugün dizisi, oyuncuları kimler, konusu ne? Hayat Bugün dizisi, uyarlama mı, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Eyl 2022 - 23:04 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki… mask
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…
Hangi Burcun İçi Kötü Dışı Güzeldir? İşte Kalbi Kömür Karası Olmuş O Burçlar… mask
Hangi Burcun İçi Kötü Dışı Güzeldir? İşte Kalbi Kömür Karası Olmuş O Burçlar…
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir! mask
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir!
Masterchef’ten Bu GECE Elenen Yine İfşa Oldu! Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Masterchef’ten Bu GECE Elenen Yine İfşa Oldu! Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Bahar Candan'ın Kasada Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! Asgari Ücretli Vatandaş Şimdi Kafayı Yiyecek; Tam Tamına...! "Yat Aldın Galiba?" mask
Bahar Candan'ın Kasada Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! Asgari Ücretli Vatandaş Şimdi Kafayı Yiyecek; Tam Tamına...! "Yat Aldın Galiba?"
Survivor Nisa’dan İlan-ı Aşk Paylaşımı! Düğün Öncesi Balayı Tatiline Çıkmışlardı; Öyle Bir Kare Paylaştı Ki… “Dudak Dudağa Poza Ramak Kalmış!” mask
Survivor Nisa’dan İlan-ı Aşk Paylaşımı! Düğün Öncesi Balayı Tatiline Çıkmışlardı; Öyle Bir Kare Paylaştı Ki… “Dudak Dudağa Poza Ramak Kalmış!”
Taze Gelin Demet Özdemir Kıyafetiyle Şok Etti! “Çöp Poşeti Giymişsin Bacım!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “İyice Şaşırdın Sende!” mask
Taze Gelin Demet Özdemir Kıyafetiyle Şok Etti! “Çöp Poşeti Giymişsin Bacım!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “İyice Şaşırdın Sende!”
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı… mask
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı…
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar… mask
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar…
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Beyaz Mayolu Pozlar! Görenler Mest Oldu; Havuz Başından Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Hamdi Şimdi Pişmanlıktan Delirecek!” mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Beyaz Mayolu Pozlar! Görenler Mest Oldu; Havuz Başından Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Hamdi Şimdi Pişmanlıktan Delirecek!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!” mask
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!”
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki… mask
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…
Baba Dizisinden Yürekleri Hüzünlendiren Haber! Seyirciler O Sözleri Duyunca Neye Uğradığını Şaşırdı; Sosyal Medya Resmen Sallandı! mask
Baba Dizisinden Yürekleri Hüzünlendiren Haber! Seyirciler O Sözleri Duyunca Neye Uğradığını Şaşırdı; Sosyal Medya Resmen Sallandı!
Şansı Yüzüne Bir Kere Bile Gülmeyen Burçlar Belli Oldu! İşte En Talihsiz ve Bahtsız O Burçlar... mask
Şansı Yüzüne Bir Kere Bile Gülmeyen Burçlar Belli Oldu! İşte En Talihsiz ve Bahtsız O Burçlar...
Hangi Burcun İçi Kötü Dışı Güzeldir? İşte Kalbi Kömür Karası Olmuş O Burçlar… mask
Hangi Burcun İçi Kötü Dışı Güzeldir? İşte Kalbi Kömür Karası Olmuş O Burçlar…
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir! mask
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL