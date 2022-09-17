Üç Kız Kardeş Dizisi Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Nesrin Diziden Ayrılıyor MU? Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Hıçkırıklara Boğuldu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Üç Kız Kardeş dizisi, ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonda pek çok sorunun yanıtını veren Üç Kız Kardeş dizisi, sezon finali bölümünde fenalık geçiren Nesrin’in sağlık durumuna ilişkin de seyircisini bilgilendirdi. Sezona reytinglerde birinci sırada başlayan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar ise, herkesi şoke etti! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi Nesrin’e ne oldu, öldü mü? Üç Kız Kardeş dizisi, Nesrin iyileşti mi? İşte, detaylar…