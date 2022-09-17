- 17 Eyl 2022 - 16:06

Arka Sokaklar Dizisinin Tekin’i Öyle Bir Yakalandı Ki… Dudak Dudağa, Sarmaş Dolaş! “Hüsnü Çoban Görmesin!” Yorumlar Arka Arkaya…

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin karakteriyle adeta özdeşleşen ünlü oyuncu Onur Bay, diziden ayrılma kararı almış ve geçen 15 yılın ardından seyircisine veda etmişti. Şimdilerde projelerinden çok özel yaşamı ile gündemlerden düşmeyen Onur Bay, yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin karakteriyle adeta özdeşleşen ünlü oyuncu Onur Bay, diziden ayrılma kararı almış ve geçen 15 yılın ardından seyircisine veda etmişti. Şimdilerde projelerinden çok özel yaşamı ile gündemlerden düşmeyen Onur Bay, yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkı ile öpüşürken görüntülenen Onur Bay’ın o halleri, görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Onur Bay’ın sevgilisi mi var, sevgilisi kim? Onur Bay’ın sevgilisi Ecem Ataç mı? Ecem Ataç kimdir? İşte, detaylar…

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17 Eyl 2022 - 16:06 - Magazin

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