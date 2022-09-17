Hadise Hayatının Şokunu Yaşadı! Mehmet Dinçerler’in İsteklerine Akıl Sır Ermiyor! Sadece 4 Ayda Öyle Bir Zarar Etti Ki… “Yok Artık!”

Bir süredir boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanacağı geçtiğimiz günlerde taraflardan arka arkaya gelen açıklamaların ardından kesinleşmişti. Bu kez boşanma davası ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in ilişkisinde yaşanan yeni gelişmeler herkesi şaşırtmayı başardı. Boşanma kararı ilk kez görüntülenen Hadise ise, neye uğradığını şaşırdı! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor, boşandı mı? İşte, detaylar…