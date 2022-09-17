Hadise Hayatının Şokunu Yaşadı! Mehmet Dinçerler’in İsteklerine Akıl Sır Ermiyor! Sadece 4 Ayda Öyle Bir Zarar Etti Ki… “Yok Artık!”
Bir süredir boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanacağı geçtiğimiz günlerde taraflardan arka arkaya gelen açıklamaların ardından kesinleşmişti. Bu kez boşanma davası ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in ilişkisinde yaşanan yeni gelişmeler herkesi şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...
Bir süredir boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanacağı geçtiğimiz günlerde taraflardan arka arkaya gelen açıklamaların ardından kesinleşmişti. Bu kez boşanma davası ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in ilişkisinde yaşanan yeni gelişmeler herkesi şaşırtmayı başardı. Boşanma kararı ilk kez görüntülenen Hadise ise, neye uğradığını şaşırdı! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor, boşandı mı? İşte, detaylar…
17 Eyl 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.