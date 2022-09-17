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17 Eyl 2022 - 16:07

Masterchef’ten Elenen Yine İfşa Oldu! Sevgilisinin Kollarına Gidiyor… Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten elenen isim çok fena bir biçimde ifşa edildi! Yarışmadan sonra sevgilisinin kollarına gidecek olan ismin Fatma Nur mı, Melih mi, Barış mı yoksa başka birisi mi olduğu merak konusu oldu! Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu ifşa görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…