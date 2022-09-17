Masterchef’ten Elenen Yine İfşa Oldu! Sevgilisinin Kollarına Gidiyor… Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten elenen isim çok fena bir biçimde ifşa edildi! Yarışmadan sonra sevgilisinin kollarına gidecek olan ismin Fatma Nur mı, Melih mi, Barış mı yoksa başka birisi mi olduğu merak konusu oldu! Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu ifşa görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te her bölüm keyifle izleniyor. Somer Şef’in restoranında Türk mutfağının öne çıkan yemeklerinin yorumlanmış halini öğrenen yarışmacılar, stüdyoda ise yaratıcılıklarını konuşturmuşlardı. MasterClass’ın yapıldığı yarışmada oyunu kazanan isim Görkem olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasından hayallerine veda edecek olan isim kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.