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17 Eyl 2022 - 17:26

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! Minicik Bir Etek Giyerek Tül Çorabını Gösterdi; İddiasıyla Başları Döndürdü! Kameraya Doğru Eğilip…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yine fizik şov yaptı! Minicik bir etek giyerek akılları başlardan alan Kalaycıoğlu, siyah ince tül çorabıyla bir bakanı bir daha baktırdı! İddiasını ve cesaretini kanıtlayan Survivor yarışmacısı, kameraya doğru eğilip öyle bir poz verdi ki, sosyal medya resmen sallandı! İşte merak edilenler…