- 17 Eyl 2022 - 17:26 G: 17 Eyl 2022 - 17:30

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! Minicik Bir Etek Giyerek Tül Çorabını Gösterdi; İddiasıyla Başları Döndürdü! Kameraya Doğru Eğilip…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yine fizik şov yaptı! Minicik bir etek giyerek akılları başlardan alan Kalaycıoğlu, siyah ince tül çorabıyla bir bakanı bir daha baktırdı! İddiasını ve cesaretini kanıtlayan Survivor yarışmacısı, kameraya doğru eğilip öyle bir poz verdi ki, sosyal medya resmen sallandı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonundan 4. olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşmüştü. Burun estetiği de yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu, büyük bir değişim yaşamıştı. Yarışmadan sonra müzik sektörüne atılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun konser öncesi vermiş olduğu minili poz, başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eyl 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! Minicik Bir Etek Giyerek Tül Çorabını Gösterdi; İddiasıyla Başları Döndürdü! Kameraya Doğru Eğilip… mask
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